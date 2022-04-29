"Не провокуйте приводи для зриву": радник мера Маріуполя закликав чекати на офіційну інформацію про евакуацію з Азовсталі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про продовження штурму Азовсталі й попросив чекати на офіційну інформацію про евакуацію цивільних із заводу, а також не висвітлювати ці події
Про це він написав у телеграмі.
За словами Петра Андрющенка, 28 квітня росіяни продовжили спроби штурму Азовсталі. Було перекрито рух у Лівобреженому районі від парку Веселка. Окупанти використали багато важкої техніки, зокрема танків, однак успіху не досягли, тому обстріли та бомбардування тривають.
"Щодо евакуації. Просимо всіх очікувати на офіційну інформацію і з розумінням ставлячись до актуальності та наших спільних переживань утримуватись від висвітлення подій, навіть якщо вам стало щось відомо. Це дуже делікатна справа, тому дайте всім спокійно робити свою справу і не провокуйте формальні приводу для зриву. Дякуємо за розуміння", - наголосив він.
Раніше Reuters із посиланням на Офіс президента анонсувало на 29 квітня евакуацію мирних жителів з Азовсталі.
"Сьогодні планується операція з вивезення цивільного населення з заводу", - зазначили в Офісі президента.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 28 квітня в Києві розповів про активні обговорення щодо можливості евакуації мирних жителів з Азовсталі.
- 26 квітня Путін заявив Гутеррешу, що у Маріуполі ситуація трагічна, але бойові дії там не ведуть.
- На Азовсталі перебуває понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених. Російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу. У той самий день очільник ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
- Згодом Пєсков спростував наявність домовленостей з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі".
- 27 квітня Гутерреш прибув в Україну, де зустрівся з Кулебою та Зеленським.
- 28 квітня міська влада Маріуполя заявила, щоб близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію
- 28 квітня представники ООН виїхали в Запоріжжя для підготовки евакуації людей із Маріуполя.
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