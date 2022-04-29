З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 219 дітей, понад 398 отримали поранення

Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.



"Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, адже їх іще встановлють у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.



У перший тиждень березня на автодорозі біля Красного на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, унаслідок чого загинули діти віком 2 та 14 років.



Під час російського артилерійського обстрілу Романівського мосту в Ірпені 7 березня 10-річний хлопчик отримав контузію.



Унаслідок обстрілу окупантів Циркунів на Харківщині 28 квітня було поранено 10-річну дівчинку.



Під час обстрілу Запоріжжя 28 квітня поранення отримали п'ятеро людей, зокрема дитина.



У Харкові під час артилерійського обстрілу 11 квітня був поранений 9-річний хлопчик.



До лікарні на Дніпропетровщині 21 квітня привезли 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.



"1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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