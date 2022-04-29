З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 219 дітей, понад 398 отримали поранення
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 219 дітей, понад 298 постраждали. Росіяни пошкодили 1556 українських закладів освіти, із них 102 знищили повністю
Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.
"Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще встановлють у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.
У перший тиждень березня на автодорозі біля Красного на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, унаслідок чого загинули діти віком 2 та 14 років.
Під час російського артилерійського обстрілу Романівського мосту в Ірпені 7 березня 10-річний хлопчик отримав контузію.
Унаслідок обстрілу окупантів Циркунів на Харківщині 28 квітня було поранено 10-річну дівчинку.
Під час обстрілу Запоріжжя 28 квітня поранення отримали п'ятеро людей, зокрема дитина.
У Харкові під час артилерійського обстрілу 11 квітня був поранений 9-річний хлопчик.
До лікарні на Дніпропетровщині 21 квітня привезли 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.
"1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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