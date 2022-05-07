Українців змушують приймати громадянство "ЛНР", в іншому випадку чекають репресії, – Денісова

Про це інформує у фейсбуці уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.



"В окупованому місті Сорокіне Луганської області розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.



Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – пише Людмила Денісова.

Якщо примусово вивезені українці відмовляться від приймання громадянства, то вони втратять будь-які засоби існування та до них застосують репресію.



"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.



Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", – додає уповноважена з прав людини.

На тлі катувань на Херсонщині росіяни хочуть повернути герб часів Російської імперії та роздавати паспорти РФ, - заявила Денісова 7 травня.

Також ворог змушує місцевих фермерів на Луганщині передати у власність російської армії сільськогосподарську техніку.

У Сватівському районі Луганської області окупаційна адміністрація "ЛНР" змушує фермерів розпочати посівну.

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