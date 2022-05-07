Українців змушують приймати громадянство "ЛНР", в іншому випадку чекають репресії, – Денісова
На Луганщині змушують українців приймати громадянство "ЛНР", або на них чекають репресії. Зокрема в місті Сорокіне почали оформлювати документи
Про це інформує у фейсбуці уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.
"В окупованому місті Сорокіне Луганської області розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.
Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – пише Людмила Денісова.
Якщо примусово вивезені українці відмовляться від приймання громадянства, то вони втратять будь-які засоби існування та до них застосують репресію.
"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", – додає уповноважена з прав людини.
- На тлі катувань на Херсонщині росіяни хочуть повернути герб часів Російської імперії та роздавати паспорти РФ, - заявила Денісова 7 травня.
- Також ворог змушує місцевих фермерів на Луганщині передати у власність російської армії сільськогосподарську техніку.
- У Сватівському районі Луганської області окупаційна адміністрація "ЛНР" змушує фермерів розпочати посівну.
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