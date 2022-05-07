На тлі катувань на Херсонщині росіяни хочуть повернути герб часів Російської імперії та роздавати паспорти РФ, - Денісова
У Херсонській області росіяни ведуть інтеграцію"регіону до складу РФ, а незгодних з цим катують
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram.
"Для максимальної інтеграції" до складу РФ, окупанти планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства. Крім того, на захоплених землях загарбники намагаються запровадити розрахунки у рублях, а також відновити залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом", − пише омбудсмен.
Вона зазначила, що незгодні з "інтеграцією" мешканці Херсонщини піддаються катуванням у підвалах.
"У Херсоні, селищі Новоолексіївка, місті Генічеську окупаційні "адміністрації" або військові РФ складають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО. До них приходять додому та забирають під дулами автоматів. Наразі 500 осіб перебувають у катівнях, облаштованих окупантами в Херсонській області та піддаються жорстоким тортурам з боку окупантів", - повідомила Денісова.
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