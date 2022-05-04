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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти створюють "колгоспи" та забирають техніку у фермерів, - Денісова

На Луганщині окупанти створюють "колгоспи" та забирають техніку у фермерів, - Денісова

4 травня, 2022 середа
17:20
війна з Росією Людмила Денісова

Ворог змушує місцевих фермерів на Луганщині передати у власність російської армії сільськогосподарську техніку

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на непокору окупанти можуть відкрити вогонь.

"Через відмову фермера виконати зазначену вище вимогу, рашисти розстріляли його будинок", - розповідає Денісова.

Крім того, у Мелітопольському районі Запорізької області росіяни скуповують зерно за двічі заниженою ціною. Фермерам, які відмовляються співпрацювати, погрожують фізичною розправою та конфіскацією зерна разом із сільськогосподарською технікою.

Загалом із тимчасово окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, російські військові вивезли приблизно 400 тонн зернових культур, що становить третину всіх запасів регіонів.

  • Нагадаємо, кадировці захопили підприємство "Агроспівдружність", що обробляє близько 20 тис. га в Генічеському районі.
  • У Сватівському районі Луганської області окупаційна адміністрація "ЛНР" змушує фермерів розпочати посівну.
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Новини
Людмила Денісова
зерно
окупанти
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