Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
Російський президент Володимир Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, його у списку немає
Про це з посиланням на текст документа пише "Європейська правда".
Делегацію Росії на Генеральній асамблеї ООН очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, який уже відвідував Нью-Йорк цього квітня під час головування Москви в Раді безпеки.
До її складу увійде також його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василь Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій.
Ймовірно, відсутність Путіна в указі пояснюється тим, що після видання ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.
Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.
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