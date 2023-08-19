Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН

Про це з посиланням на текст документа пише "Європейська правда".

Делегацію Росії на Генеральній асамблеї ООН очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, який уже відвідував Нью-Йорк цього квітня під час головування Москви в Раді безпеки.

До її складу увійде також його заступник Сергій Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василь Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій.

Ймовірно, відсутність Путіна в указі пояснюється тим, що після видання ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.