Путін використає Лукашенка і "тіло Януковича", щоб відновити "СРСР 2.0", – військовий експерт Притула

Про це в коментарі "Еспресо" заявив полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула.

"Загроза з боку Білорусі насправді трохи не така, як її уявляють. Загроза Білорусі полягає не в тому, що вона зараз обов'язково піде війною на Україну – скоріш за все, цього не буде. Але Білорусь використають зовсім в іншому напрямку. Ми повинні готуватися до того, що Путін намагатиметься зробити те, що відбувалось рівно 103 роки тому. Для цього йому потрібні і Лукашенко, і тіло Януковича, з яким він носиться вже більше 8 років", – сказав він.

Притула вважає, що, окупувавши частину України, Путін спробує проголосити відновлення СРСР.

"Далі буде от що – він намагатиметься взяти Донецьку область, сказати, що "ось це і є справжня Україна", оголосити Донецьк столицею України (як колись це зробили з Харковом), а Януковича – назвати вічно легітимним президентом України. А потім вони зберуться в Біловезькій пущі, де денонсують Біловезькі угоди 1991 року і оголосять про відновлення "СРСР 2.0". Для цього Путіну й потрібні і Білорусь, і "тіло Януковича". Приблизно такий у них план", – припускає Притула.

Військовий експерт вважає, що, хоч яким дивним українцям не видається політична реанімація Януковича, вона – цілком реальна. Адже Білорусь також фактично є окупованою країною, а легітимність її президента сьогодні приблизно така ж, як легітимність "президентів ЛДНР".

Щодо можливого наступу білоруських військ на Україну читайте у статті Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів