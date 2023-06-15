При тому Путін це казав цілком серйозно, з впевненістю у своїх даних. Отже, він дійсно перебуває якщо не в інформаційному вакуумі, то в жорстко контрольованому середовищі: інформація до нього доходить далеко не вся і далеко не одразу.

Скажімо, фейк щодо Залужного Росія запустила тижнів три тому, і тоді ж цей фейк було спростовано. А Путіну поки тільки доповіли першу половину — про "можливу загибель".

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Отже, часовий лаг інформування Путіна становить близько трьох тижнів.

В цей період інформацію пересіюють, коригують, форматують на користь тих чи інших груп. Але Путін при тому абсолютно впевнений в точності й повноті інформації і в лояльності своїх джерел.

Це насправді дуже непогана для нас ситуація. Самі подумайте: про яку гіпотетичну перемогу Росії може йтись, якщо її головнокомандувач (котрий жорстко підкреслює, що всі важливі рішення щодо війни приймає тільки він і ніхто інший) отримує кастровану і підправлену інформацію через три тижні після події.

Оперативність рівня "сцарь", як то кажуть.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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