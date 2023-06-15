Путін вірить у смерть Залужного
Путін на зустрічі з їхніми "воєнкорами", крім решти маячні, ще й ляпнув про Залужного: "інформація є, що він загинув, але треба перевіряти"
При тому Путін це казав цілком серйозно, з впевненістю у своїх даних. Отже, він дійсно перебуває якщо не в інформаційному вакуумі, то в жорстко контрольованому середовищі: інформація до нього доходить далеко не вся і далеко не одразу.
Скажімо, фейк щодо Залужного Росія запустила тижнів три тому, і тоді ж цей фейк було спростовано. А Путіну поки тільки доповіли першу половину — про "можливу загибель".
Читайте також: Путін проголосив про перехід війни з Україною в оборонну фазу
Отже, часовий лаг інформування Путіна становить близько трьох тижнів.
В цей період інформацію пересіюють, коригують, форматують на користь тих чи інших груп. Але Путін при тому абсолютно впевнений в точності й повноті інформації і в лояльності своїх джерел.
Це насправді дуже непогана для нас ситуація. Самі подумайте: про яку гіпотетичну перемогу Росії може йтись, якщо її головнокомандувач (котрий жорстко підкреслює, що всі важливі рішення щодо війни приймає тільки він і ніхто інший) отримує кастровану і підправлену інформацію через три тижні після події.
Оперативність рівня "сцарь", як то кажуть.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 39.89Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе