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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Путін вірить у смерть Залужного

Олексій Голобуцький
15 червня, 2023 четвер
10:01
Погляд Олексій Голобуцький

Путін на зустрічі з їхніми "воєнкорами", крім решти маячні, ще й ляпнув про Залужного: "інформація є, що він загинув, але треба перевіряти"

При тому Путін це казав цілком серйозно, з впевненістю у своїх даних. Отже, він дійсно перебуває якщо не в інформаційному вакуумі, то в жорстко контрольованому середовищі: інформація до нього доходить далеко не вся і далеко не одразу.

Скажімо, фейк щодо Залужного Росія запустила тижнів три тому, і тоді ж цей фейк було спростовано. А Путіну поки тільки доповіли першу половину — про "можливу загибель".

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Отже, часовий лаг інформування Путіна становить близько трьох тижнів.

В цей період інформацію пересіюють, коригують, форматують на користь тих чи інших груп. Але Путін при тому абсолютно впевнений в точності й повноті інформації і в лояльності своїх джерел.

Це насправді дуже непогана для нас ситуація. Самі подумайте: про яку гіпотетичну перемогу Росії може йтись, якщо її головнокомандувач (котрий жорстко підкреслює, що всі важливі рішення щодо війни приймає тільки він і ніхто інший) отримує кастровану і підправлену інформацію через три тижні після події.

Оперативність рівня "сцарь", як то кажуть.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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Війна з Росією
пропаганда
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