Короткий підсумок довгого вівторкового розпатякування Путіна перед "воєнкорами": "СВО" тепер ведеться за "створення санітарної зони — щоб вони (ЗСУ. - Ред.) не змогли нас дістати".

Все решта — звичне напівпритомне ляпотіння про Бандеру, фашизм, давно знищену обороноздатність України, про те, як РФ нас вже кілька разів перемогла, про величезний "мільйон чи два" потенціал мобілізації, але при тому "нова мобілізація у РФ без потреби"...

По суті, Путін проголосив про перехід війни з Україною в оборонну фазу.

На це знадобилось 475 днів: щоб концепцію бліцкригу, короткої переможної війни, "моментального завоювання всієї України" (і ще країн Балтії, кавалка Польщі...) офіційно замінила параноїдальна концепція "оборони проти всіх" і "захисту центральних регіонів",

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На це знадобилось 475 днів: щоб концепцію бліцкригу, короткої переможної війни, "моментального завоювання всієї України" (і ще країн Балтії, кавалка Польщі...) офіційно замінила параноїдальна концепція "оборони проти всіх" і "захисту центральних регіонів", тоді як прикордоння віддається на волю ЗСУ.

Фактично, цим Путін вже визнав поразку — стратегічну поразку і відступ. Ймовірно, він же першим розплатиться за це: адже особисто дав відмашку нелояльним елітам: "Я більше не лідер перемог".

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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