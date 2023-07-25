На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 25 липня.

Атака безпілотників у Москві: Росія попереджає про відплату

У Кремлі заявили про застосування жорстких заходів у відповідь проти України після того, як два безпілотники пошкодили будівлі поблизу штаб-квартири російського Міноборони у Москві напередодні. Атаку дронів там назвали зухвалим терористичним актом та залякуванням цивільного населення з боку військово-політичного керівництва України, пише Reuters. Як зазначається, під час запуску безпілотників ніхто не постраждав, а в українському уряді сказали, що таких атак буде більше. Те, що дрон завдав удару біля будівлі Міноборони, є символічним ударом, що підкреслив досяжність такої зброї. "Російська Федерація залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь", – таке заявили у Москві.

Фото: Reuters

Крім того, МЗС РФ закликало міжнародні організації засудити атаки українських безпілотників на Москву та Крим, адже такі "не мали військового змісту", повідомляє CNN . Також там звинуватили Захід у загостренні ситуації, заявивши, що на дії Києва вплинула націленість Заходу на подальшу ескалацію напруженості.

Своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить атакувати окупований Росією Крим і Керченський міст, який з'єднує півострів з материковою частиною Росії. У статті йдеться, що оскільки Росія завдала ударів по південному портовому місту Одесі та регіоні, Україна продовжувала завдавати ударів у Криму. Українські безпілотники вдарили по складу боєприпасів, всього через тиждень після того, як морські безпілотники вдарили по Керченському мосту.

"Це нормальна тактика — руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі тощо. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них", – сказав Резніков, й звинуватив Росію в тому, що вона діє як терористична держава.

Росія знищує українське зерно, щоб змусити світ померти від голоду

The New York Times пише, що Росія вперше завдала ударів по порту на річці Дунай, недалеко від кордону з Румунією, посилюючи атаки на українські зернові шляхи. Від удару було знищено зерновий ангар, таким чином РФ намагається завдати шкоди українському сільському господарству. Та попри це ризикує підвищити ризик більшої конфронтації зі Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками – членами НАТО. Зазначається, що російські БпЛА атакували порт того самого дня, коли безпілотники завдали ударів по будівлях у Москві. Як зауважується в статті, що дельта річки Дунай, мережа водних шляхів, що перетинає прикордонні регіони Молдови, Румунії та України, рідко використовувалася для експорту українського зерна до вторгнення, але за останній рік вона стала необхідною.

Зернова угода, вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини минулого року, охопила три головні чорноморські порти та дозволила Україні відправити понад 30 мільйонів тонн зерна. Водночас менші порти на Дунаї, які не були частиною угоди, мали змогу відправляти вантажі, які прямували до Чорного моря та далі по міжнародних напрямках. Ці маршрути, як і сухопутні шляхи, стали життєво важливими після того, як Росія розірвала чорноморську угоду, заявивши, що її вимоги мають бути задоволені. А ООН заявила, що спроби Росії зупинити експорт з України посилять кризу голоду, з якою стикаються деякі країни Африки та Близького Сходу. Україна експортує зерно автомобільним і залізничним транспортом до країн Європейського Союзу, а також через дунайські порти.

Російські атаки на склади з українським зерном The Guardian називає "спробою змусити світ померти від голоду", Москву звинувачують у продовольчому тероризмі після нападів на експортні центри на Дунаї. З моменту виходу Москви з Чорноморської угоди відбуваються щоденні напади, зокрема на ключові портові об’єкти в Одесі, які були центральними в угоді. До речі, зазначається, що ціни на пшеницю різко зросли в понеділок після удару російського безпілотника по українському порту на річці Дунай.

Після тижневих ударів по Одесі та знищених зернових складах Україна відповіла непокорою, пише The Washington Post, – здійснила атаки безпілотників на будівлі в Москві та на склад боєприпасів у Криму – тоді як бригади прибиральників і парафіяни прибирали сміття із засміченої території Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Reuters каже, що під час візиту до Кенії та Сомалі заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон обговорить зернову угоду, підкресливши зусилля Вашингтона щодо сприяння російському експорту зерна та добрив й зауваживши, що вихід Москви з Чорноморської зернової угоди завдасть шкоди африканським державам.

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Паралізований Путін, підготовка в Білорусі до збройного конфлікту й свідчення завербованих на війну росіян

Путін здавався паралізованим і нездатним діяти у перші години повстання вагнерівців 24 червня, пише The Washington Post. Більшу частину доби розпоряджень не надходило. Хоча російські служби безпеки принаймні за два-три дні попередили російського президента про те, що Пригожин готує можливий заколот, було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, у тому числі в Кремлі, де було збільшено чисельність президентської охорони та роздано більше зброї, але жодних інших дій не було вжито. Як сказав один з європейських чиновників, "у Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів… Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати".

Розповідь про протистояння дає найдетальніший погляд на параліч і безлад всередині Кремля в перші години найсерйознішого виклику 23-річному президентству Путіна, йдеться в аналізі. Так, протягом більшої частини 36 годин заколоту російські служби безпеки, військові та особи, які приймають рішення, ніби були на дрейфі. Це також викриває страх Путіна прямо протистояти полководцю-відступнику Пригожину, який протягом десятиліття отримав підтримку в російській системі безпеки. Пригожин став невід’ємною частиною глобальних операцій Кремля, керуючи ботофермами, що поширюють дезінформацію в Сполучених Штатах і воєнізованими операціями на Близькому Сході та в Африці, перш ніж офіційно зайняти авангардну позицію у війні Росії проти України.

Таке переплетення ПВК Вагнера з інтересами російської розвідки, провідна роль найманців в операціях в Сирії, Лівії та країнах Африки, імовірно, означали, що Путін не міг швидко опустити завісу над операціями Пригожина. Як сказав один європейський силовик, вони створили собі монстра.

Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі має бути готове до збройного конфлікту, повідомляє Reuters. У білоруському відомстві завершують озброєння та військову підготовку свого особового складу, щоб бути готовим допомогти міністерствам оборони та внутрішніх справ. Як заявив міністр з надзвичайних справ Білорусі Вадим Синявський, співробітники будуть готові надати допомогу міністерствам у разі збройного конфлікту або якогось заворушення, в якому повинна бути залучена значна кількість особового складу.

CNN опублікувало рідкісні свідчення про жорстоке життя російських засуджених, які воюють в Україні. Очікувана тривалість життя коротка, умови самі по собі важкі для виживання, а засуджені описують, що їх використовують як гарматне м’ясо. Десятки тисяч в'язнів були завербовані для служби на передовій, спочатку групою найманців Вагнера, а потім цю схему перейняло російське Міноборони. Одного бійця двічі розстріляли, відправили з госпіталю назад на фронт, де він пив талий сніг, щоб жити. Змушений неодноразово штурмувати українські позиції, аж поки його не осліпила граната. Врятував від окопів лікар, який зробив його санітаром.

Фото: reuters

Іншого ув’язнили на 20 років за незначні звинувачення в наркотиках, відправили на фронт у віці 23 років. Майже не навчаючись, він помер через три тижні – серед імовірно 60 росіян, убитих під час нападу в той самий день, коли російський президент Володимир Путін святкував поразку нацистів на Красній площі. Дві ексклюзивні історії є рідкісними свідченнями, переданими безпосередньо від росіян. CNN змінив імена та видалив ключові деталі з цих двох облікових записів для безпеки опитаних.

NYT опублікувало думку двох американських сенаторів Марка Келлі та Теммі Дакворта, які кажуть, що були в Україні та знають, що їй потрібно на фронті. "Ми обидва були цілями ворожого вогню. Це мало не коштувало одному з нас життя. Ми знаємо правду, яку засвоює кожен ветеран бойових дій: всупереч всьому плануванню та обдуманості війни, більшу частину цих речей просто "викидають у вікно", коли починається стрілянина. Ви часто дізнаєтесь про своїх ворогів більше за перші 24 години конфлікту, ніж за роки їх вивчення", кажуть сенатори. Вони кажуть про важливість допомоги західних союзників України, зокрема США, оскільки війна динамічна. При цьому зауважують, що важливо, щоб Путін зазнав поразки у цій війні, бо світ з українською перемогою безпечніший. Це світ, у якому Захід може ще більше зміцнити альянс НАТО та створити оборону проти тиранів, таких як російський диктатор.