Звернення Путіна, як і очікувалося, виявилося пшиком.

Якщо коротко, то найголовніші тези зводяться до:

- народна війна і персональна опіка за військовими та особливо матерями вбитих і поранених, щоб не бунтували (створюється спецфонд для них і через цей фонд буде йти купівля їхньої лояльності);

- було багато слів про міфічне імпортозаміщення. Це сказано не просто так, бо пересічний росіянин щиро вірить, що відбувається розвиток промисловості (річ у тому, що на відміну від 90-х полиці магазинів повні й проблем з продуктами та милом нема, а вдаватися в тонкощі електроніки не хочеться);

- і, нарешті, найголовніше: народ будуть купувати "великим будівництвом". Справді, вже цього року починають масове будівництво доріг та ремонти ЖКГ для візуалізації турботи держави.

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Народ будуть купувати "великим будівництвом". Справді, вже цього року починають масове будівництво доріг та ремонти ЖКГ для візуалізації турботи держави

Росіяни черговий раз показали: вони не вміють нічого вигадувати. Вони вміють тільки красти чужі ідеї.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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