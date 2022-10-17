Путін втратив авторитет в азійських країнах, - експерт-міжнародник Данілов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що у країнах Центральної Азії відбулося зменшення російського силового інструментарію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Президент Таджикистану дозволив собі вимагати від Путіна ставитися до інших культур з повагою. Це в першу чергу свідчення падіння авторитета Росії. Зменшення її силового інструментарію у країнах Центральної Азії. Зменшення російської привабливості та транзитного потенціалу", - зауважив Данілов.
За його словами, через Росію нічого неможливо експортувати до Європи.
"Росія не розцінюється більше як безумовний авторитет. Слово Путіна більш не є вирішальним для Таджикистану і Киргизстану у регулюванні їхнього прикордонного конфлікту. Президент Таджикистану підтримує рух опору Талібану, в той час, як Путін наголосив на необхідності підтримки Талібану. Ці розбіжності наростають та будуть поглиблюватися", - підкреслив Данілов.
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