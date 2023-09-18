Путін залежний від Кадирова у питанні стабільності Чечні, - ISW
Занепокоєння щодо здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова в інформаційному просторі РФ підкреслює залежність диктатора РФ Володимира Путіна від нього
Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 17 вересня.
На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова буде серйозним ударом по режиму Путіна - частково через те, наскільки важливим для популярності Путіна було встановлення стабільності в Чечні через війну.
Аналітики вважають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Кремлю варто бути стурбованим тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на стабільність влади у республіці на Кавказі.
- 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби, що призвело до важкого стану.
- Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.
- 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан. Водночас ЗМІ повідомляють, що його літак вже третю добу знаходиться в Москві
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