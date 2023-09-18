Путін залежний від Кадирова у питанні стабільності Чечні, - ISW

Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 17 вересня.

На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова буде серйозним ударом по режиму Путіна - частково через те, наскільки важливим для популярності Путіна було встановлення стабільності в Чечні через війну.

Аналітики вважають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Кремлю варто бути стурбованим тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на стабільність влади у республіці на Кавказі.