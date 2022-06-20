Путін заперечує "саму ідею існування української нації", - Боррель

Про це він сказав на пресконференції після засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

Боррель висловив думку, що Путін хоче знищити Україну.

"Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування, - ред.) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник.

Він сказав, що міністри погодились продовжувати підтримку України

"Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії", - вважає він.

За словами високого представника, другим питанням, яке розглянули міністри, були рекомендації Єврокомісія щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС

"Вам відомо, що Європейська рада пізніше цього тижня може надіслати сигнал, що ми розпочали підготовку для європейської інтеграції цих трьох країн. Це - потужний сигнал, який має бути почутий не лише в Україні, Молдові та Грузії, але й який пролунав би гучною луною серед наших партнерів як маніфестація сили нашої єдності та підтримки цих трьох країн, особливо тієї, на яку напала Росія", - сказав Боррель.