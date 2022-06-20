Путін заперечує "саму ідею існування української нації", - Боррель
Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну
Про це він сказав на пресконференції після засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.
Боррель висловив думку, що Путін хоче знищити Україну.
"Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування, - ред.) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник.
Він сказав, що міністри погодились продовжувати підтримку України
"Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії", - вважає він.
За словами високого представника, другим питанням, яке розглянули міністри, були рекомендації Єврокомісія щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС
"Вам відомо, що Європейська рада пізніше цього тижня може надіслати сигнал, що ми розпочали підготовку для європейської інтеграції цих трьох країн. Це - потужний сигнал, який має бути почутий не лише в Україні, Молдові та Грузії, але й який пролунав би гучною луною серед наших партнерів як маніфестація сили нашої єдності та підтримки цих трьох країн, особливо тієї, на яку напала Росія", - сказав Боррель.
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