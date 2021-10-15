Путін заявив про 2 тис. терористів ІД в Афганістані

Про це передає Радіо Свобода.



"За даними розвідки, кількість членів (ІД – ред.) лише на півночі Афганістану становить близько 2 000 осіб", – сказав Путін під час відеозвернення до саміту колишніх радянських держав – Співдружності незалежних держав (СНД).

За його словами, бойовики планували пересуватися між країнами у Центральній Азії, переодягнені в біженців.

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