Путін заявив про 2 тис. терористів ІД в Афганістані
Президент Росії Володимир Путін заявив, що угруповання "Ісламська держава" має тисячі терористів у Афганістані
Про це передає Радіо Свобода.
"За даними розвідки, кількість членів (ІД – ред.) лише на півночі Афганістану становить близько 2 000 осіб", – сказав Путін під час відеозвернення до саміту колишніх радянських держав – Співдружності незалежних держав (СНД).
За його словами, бойовики планували пересуватися між країнами у Центральній Азії, переодягнені в біженців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе