Путін заявив, що РФ підтримує Талібан у боротьбі з Заходом
За словами президента РФ, країна підтримує необхідний рівень контактів із талібами в умовах, коли "спецслужби підживлюють угрупування", що протистоять терористам
Про це Путін повідомив на саміті Росія - Центральна Азія.
"Західні спецслужби, насамперед американські, британські, підживлюють протистояння талібам формування, націлюючи їх на обстріл прикордоння деяких наших країн. Ми усвідомлюємо пов'язані з цим ризики та загрози, і тому підтримуємо необхідний рівень контактів із керівництвом руху талібів", - сказав Путін.
Ситуацію в цій країні президент РФ назвав осередком напруженості, що тліє й загрожує потоками біженців і терористичними погрозами.
"У наших з вами інтересах не допустити рецидиву громадянської війни в Афганістані", - наголосив він.
- 28 вересня міністр торгівлі й промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі повідомив, що РФ постачатиме до Афганістану нафтопродукти, газ і пшеницю. Таліби підписали попередню угоду. За його словами, міністерство працює над диверсифікацією своїх торговельних партнерів, і що Росія запропонувала адміністрації Талібану знижку на рівні середніх світових цін на сировинні товари.
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