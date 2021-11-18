Путін заявив, що ситуація в Україні далека від вирішення та звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод

Про це президент Росії заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства закордонних справ РФ.



Путін назвав ситуацію в Україні "кризою", яка "далека від вирішення". Він також звинуватив Україну в невиконанні зобов’язань Мінських угод і домовленостей, встановлених у нормандському форматі.



"Німеччина та Франція не заперечують значення Мінських угод, але насправді потурають курсу Києва на демонтаж", - заявив Путін.



Також лідер РФ висловив невдоволення діями країн Заходу на Чорному морі.



"Західні партнери загострюють ситуацію, постачаючи Києву летальне сучасне озброєння, і проводячи провокаційні військові маневри у Чорному морі та в інших регіонах", - підкреслив Путін.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb