Путін заявив, що ситуація в Україні далека від вирішення та звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод
Президент РФ Володимир Путін заявив, що криза в Україні "далека від вирішення", а переговори у нормандському форматі "зайшли в глухий кут"
Про це президент Росії заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства закордонних справ РФ.
Путін назвав ситуацію в Україні "кризою", яка "далека від вирішення". Він також звинуватив Україну в невиконанні зобов’язань Мінських угод і домовленостей, встановлених у нормандському форматі.
"Німеччина та Франція не заперечують значення Мінських угод, але насправді потурають курсу Києва на демонтаж", - заявив Путін.
Також лідер РФ висловив невдоволення діями країн Заходу на Чорному морі.
"Західні партнери загострюють ситуацію, постачаючи Києву летальне сучасне озброєння, і проводячи провокаційні військові маневри у Чорному морі та в інших регіонах", - підкреслив Путін.
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