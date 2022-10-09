Путін збере Радбез РФ 10 жовтня
У понеділок, 10 жовтня, президент РФ Володимир Путін збере Раду Безпеки РФ
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Він повідомив, що 10 жовтня президент Росії проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу РФ.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі Еспресо повідомив, що Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, бо боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.
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