Путін збере Радбез РФ 10 жовтня

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Він повідомив, що 10 жовтня президент Росії проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу РФ.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі Еспресо повідомив, що Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, бо боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.

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