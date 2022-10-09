Про це в ефірі Еспресо заявив радник міністра МВС Вадим Денисенко.

"Всі чекали, що буде зміна керівництва Міноборони, як мінімум Герасимова. Путін побоявся міняти і Шойгу, і Герасимова, бо це дуже близькі до нього люди. Він боїться посилення ФСБ, тому що розуміє, що перевороти роблять військові або спецслужби", - вважає він.

Тому, на думку Денисенка, Путін вирішив зробити рокіровку і змінити керівника воєнної операції на території України.

"Від Путіна чекали, що він зніме верхівку Міноборони. Він цього не захотів зробити, бо хоче зберегти статус-кво. Він побоявся піти на будь-які радикальні речі стосовно силового блоку навколо себе. Він не створює конкуренцію, а намагається не допустити посилення однієї з груп. Він боїться повного захоплення влади представниками ФСБ, тоді б Путін опинився без противаг до них, звідки він сам і вийшов. Він прекрасно розуміє, на що вони здатні", - підсумував радник міністра.