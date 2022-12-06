Путін зі сльозами на очах дякує військовим. Програма "Кацапознавство" о 18:00
У сьогоднішньому випуску проєкту "Кацапознавство": "Дождь" допомагає мобілізованим РФ
Путін зі сльозами на очах дякує військовим. 286-й день війни Росії проти України. Оперативна інформація та свіжі дані за сьогодні щодо російського вторгнення.
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає кацапознавцем. Досліди життя на Росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів - дивіться щовівторка о 18:00 в програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО" на ютуб-каналі "Еспресо".
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