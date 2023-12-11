"Все було б інакше, якби компромісу щодо статусу України було досягнуто до цього конфлікту. Нейтральний статус України – це екзистенційне питання для Росії. Помилка, яку визнавала більшість стратегів протягом десятиліть, полягає у зневазі до позиції Росії".

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Кремль знизив прайс і пішов по "колишніх"? Чи навпаки, вирішив розширити асортимент лобістів і скуповує всіх доступних?

І тенденція вже очевидна: Росія всіма доступними джерелами (так, і нашими внутрішніми, ви знаєте їхні прізвища) накидає твердження: "Путін не хотів нічого надмірного, тільки нейтральності України, Україна сама винна, бо рвалась до НАТО". Брехня очевидна, легко перевірювана — але перевіряє твердження і шукає публікації всього 2-річної давності дуже невелика кількість користувачів. За кордоном взагалі практично ніхто не вважає це за потрібне, поточні твердження сприймаються як "загальновідомий факт".

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З 2004 по 2006 рік Леллуш очолював Парламентську асамблею НАТО — вже після Тузли, але до Грузії.

Ющенко 2006-го нагородив його орденом "За заслуги" II ступеня - "за зміцнення авторитету та позитивного іміджу України у світі, популяризацію її історичних і сучасних надбань".

З 2017-го пішов із політики.

З 2020-го - постійний "коментуючий гість" на французькому загальнонаціональному каналі CNews (як Симоньян у Соловйова на "Россия 1").

2022 року заявляв, що Крим залишиться російським, бо ніхто не піде воювати за Україну.

2023 року питав, чи не настав час задуматися про вихід із цієї війни?

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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