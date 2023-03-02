Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що зараз немає теми для переговорів з РФ
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Путін і його так звані дипломати вже зрозуміли, що воєнної перемоги не отримають. Зараз починається традиційна для російської так званої дипломатії фаза торгів: ось ми (російські дипломати, - ред.) будемо підіймати свої вимоги до максимуму; все те, що ми нахапали - це вже наше, а якщо ми отримаємо (Росія, - ред.) у підсумку навіть ще шматочок, що залишиться - вже добре. Ця російська традиція є незмінною", - зазначив Огризко.
За словами дипломата, уявити собі, що Зеленський й влада погодяться на переговори щодо територіальних поступок неможливо.
"Я не думаю, що керівництво нашої держави відмовиться від стратегії деокупації Криму й деокупації всіх територій, які зараз тимчасово окуповані РФ. На мою думку, зараз немає теми для переговорів з РФ", - підкреслив Огризко.
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