Захід неофіційно висунув Зеленському воєнний ультиматум, – Bild
Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори
Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.
"За допомогою нової зброї вони хочуть дати Україні шанс відвоювати більше окупованих територій до осені. Якщо контрнаступ не вдасться, тиск на Київ із метою домовлятися з Кремлем посилиться", - зазначає видання.
У розмові з журналістами голова комітету бундестагу із зовнішньої політики, член ХДС Норберт Реттген застеріг від того, щоби не змушувати Україну йти на поступки: "Той, хто зараз підштовхує президента Зеленського до переговорів із Путіним, викличе тривалі розбрати в Європі".
"Це небезпечні ілюзії", які "розколюють Європу", - додав він, зазначивши, що мирна угода з Путіним назавжди залишить Україну під контролем Росії.
Інший експерт у розмові з журналістами зазначив: "Росія неодноразово наголошувала, що відправною точкою будь-яких мирних переговорів має бути визнання російського суверенітету над чотирма анексованими українськими територіями... Якщо західні уряди обумовлюють свою підтримку України переговорами, вони заганяють Україну в російську пастку".
- У листопаді 2022 року на саміті G20 на Балі президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.
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