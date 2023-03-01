В ISW розповіли, які завдання Кремля Лукашенко виконує під час візиту до Китаю
Олександр Лукашенко під час візиту до Пекіну просуває інформаційну операцію РФ, спрямовану на сповільнення допомоги Заходу Україні та примус Києва до переговорів
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що Кремль використовує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як канал для просування інформаційної операції, яка має на меті створити умови для затримок із наданням Заходом критично важливих систем озброєнь Україні.
Зокрема, під час візиту до Китаю Лукашенко заявив, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та що є "унікальна можливість" припинити війну в Україні. Лукашенко також звинувачував Захід і США в тому, що вони нібито змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з Росією.
"Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити російську інформаційну операцію, яку Кремль використовував у грудні 2022 року. Вона зосереджена на просуванні наративів про відкритість Росії до переговорів, та мала на меті спонукати західних чиновників запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Це, ймовірно, сприяло затримці надання західних танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів", - пояснили в ISW.
Там додали, що таким чином Кремль намагається знизити ефективність майбутнього контрнаступу ЗСУ шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагне отримати поступки перед можливими подальшими невдачами в Україні.
- 28 лютого Олександр Лукашенко заявив, що настав "унікальний момент" для завершення війни в Україні.
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