Лукашенко побачив "унікальний момент" для завершення війни в Україні

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу і інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", – сказав він.

При цьому він заявив, що війна Москви проти Києва - "забезпечення безпеки для Росії – щоб з території України ніколи не було ознак агресії стосовно Росії". Він також заявив, що нібито російська влада, "як і з перших днів", готова робити кроки до мирних переговорів, а ось Україна "відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі" за наполяганням "Заходу та американців".

Також він вважає, що якщо спалахне конфлікт між США і Китаєм, то "про українців все забудуть, тому домовлятися треба вже зараз".