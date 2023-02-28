Лукашенко побачив "унікальний момент" для завершення війни в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "унікальний момент" для завершення "конфлікту в Україні"
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу і інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", – сказав він.
При цьому він заявив, що війна Москви проти Києва - "забезпечення безпеки для Росії – щоб з території України ніколи не було ознак агресії стосовно Росії". Він також заявив, що нібито російська влада, "як і з перших днів", готова робити кроки до мирних переговорів, а ось Україна "відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі" за наполяганням "Заходу та американців".
Також він вважає, що якщо спалахне конфлікт між США і Китаєм, то "про українців все забудуть, тому домовлятися треба вже зараз".
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