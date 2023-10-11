Путін звинуватив Україну у користуванні російським газом
Очільник терористичної держави РФ Володимир Путін впевнений, що Україна досі користується російським газом
Про це воєнний злочинець сказав під час виступу на "російському енергетичному тижні 2023".
За словами очільника терористів, російським газом досі користуються в Україні. Блакитне паливо нібито потрапляє у газопровід на російсько-українському кордоні й "розтікається" ним.
Володимир Путін впевнений, що коли газ доходить до кордону з ЄС, до нього додають газ українського видобутку і тоді по "папірцях" все сходиться.
"На західному кордону є сховища і звідти газ подається далі. Але однаково це наш газ. І Україна ним частково користується. Без наших об'ємів там нічого неможливо вигадати", - заявив очільник держави-терориста.
- 21 вересня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" не планує продовжувати контракт на транзит газу з Росії після закінчення терміну його дії в кінці 2024 року. Однак, можливо, доведеться враховувати потреби Європи в постачанні блакитного палива.
- 9 жовтня Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України", зазначив, що на сьогодні Нафтогаз накопичив більший обсяг природного газу у підземних сховищах, ніж було заплановано урядом України.
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