Путін звинуватив Україну у користуванні російським газом

Про це воєнний злочинець сказав під час виступу на "російському енергетичному тижні 2023".

За словами очільника терористів, російським газом досі користуються в Україні. Блакитне паливо нібито потрапляє у газопровід на російсько-українському кордоні й "розтікається" ним.

Володимир Путін впевнений, що коли газ доходить до кордону з ЄС, до нього додають газ українського видобутку і тоді по "папірцях" все сходиться.

"На західному кордону є сховища і звідти газ подається далі. Але однаково це наш газ. І Україна ним частково користується. Без наших об'ємів там нічого неможливо вигадати", - заявив очільник держави-терориста.