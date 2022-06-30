Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака
Очільник кремля став єдиним з учасників Каспійського саміту, якого не зустріли з квітами та хлібом-сіллю біля трапу літака в Ашгабаді
Відповідне відео опублікували журналісти видання "Настоящее время".
У відеопідбірці журналісти показали моменти зустрічей очільників держав прикаспійських країн – Азербайджану, Ірану, Казахстану, Росії та Туркменістану – які прибули на VI Каспійський саміт.
Усіх президентів біля трапу зустрічали з хлібом-сіллю та квітами. Лише Путін пройшов від трапу до машини без жодного супроводу.
У коментарях користувачі соцмережі припускають, що такою могла бути вимога адміністрації російського президента задля його безпеки.
29 червня у столиці Туркменістану Ашхабаді відбувся Каспійський саміт за участю президентів Азербайджану – Ільхама Алієва, Ірану – Ібрагіма Раїсі, Казахстану – Касима-Жомарта Токаєва, Російської Федерації – Володимира Путіна, Туркменістану – Сердара Бердимухамедова.
Поїздка на цей саміт стала першим закордонним візитом Путіна після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Путін доволі відомий своїми дивними забаганками, пов'язаними з безпекою. Так, за кордоном його супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає сечу й екскременти Путіна в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.39
Купівля 34.39Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.75Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе