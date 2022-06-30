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Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака

30 червня, 2022 четвер
21:19
Світ Володимир Путін

Очільник кремля став єдиним з учасників Каспійського саміту, якого не зустріли з квітами та хлібом-сіллю біля трапу літака в Ашгабаді

Відповідне відео опублікували журналісти видання "Настоящее время".

У відеопідбірці журналісти показали моменти зустрічей очільників держав прикаспійських країн – Азербайджану, Ірану, Казахстану, Росії та Туркменістану – які прибули на VI Каспійський саміт.

Усіх президентів біля трапу зустрічали з хлібом-сіллю та квітами. Лише Путін пройшов від трапу до машини без жодного супроводу.

У коментарях користувачі соцмережі припускають, що такою могла бути вимога адміністрації російського президента задля його безпеки.

 

29 червня у столиці Туркменістану Ашхабаді відбувся Каспійський саміт за участю президентів Азербайджану – Ільхама Алієва, Ірану – Ібрагіма Раїсі, Казахстану –  Касима-Жомарта Токаєва, Російської Федерації – Володимира Путіна, Туркменістану –  Сердара Бердимухамедова.

Поїздка на цей саміт стала першим закордонним візитом Путіна після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

  • Путін доволі відомий своїми дивними забаганками, пов'язаними з безпекою. Так, за кордоном його супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає сечу й екскременти Путіна в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

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