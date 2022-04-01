Путіна притягнуть до відповідальності тільки після його відсторонення від влади, - директорка департаменту Мін'юста Козаченко

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV



“Є очевидні декілька речей. Поки Путін та його оточення перебуває при владі, то ніякої відповідальності за свої злочини вони не будуть нести. Юридична відповідальність застосовується до осіб, які є відстороненими будь-яким чином від влади. Вони є керівниками своєї держави і будуть намагатись втриматись при владі будь-якими способами. Це питання їхнього життя.” - пояснила Козаченко.



Козаченко наголосила, що Україна повинна збирати всі матеріали та документи через державні міжнародні інституції для того, щоб мати документальне підтвердження наявності військових злочинів.



“Військові злочини не мають ніяких обмежень щодо притягнення до відповідальності. Це злочини проти людяності. Будь-який суд країн може створити судову інституцію та судити злочинців. В Україні теж є статті Кримінального кодексу проти людяності.” - додала вона.



Козаченко також пояснила, що зараз немає політичних перспектив для відкриття кримінальних проваджень проти Путіна.



“Відкриті кримінальні провадження проти Путіна не мають ніяких політичних перспектив. Яким чином сідати за стіл переговорів, які б переговори не були, з людиною щодо якої є підозри? Це юридично неможливо. Не треба робити юридичні фікції, якщо ми не можемо їх застосувати. З іншого боку ми повинні фіксувати всі злочини Росії в Україні та застосовувати міжнародні механізми, щоб притягнення до відповідальності було максимально можливим” - додала Козаченко

Нагадаємо, Мінцифра запустило портал "Доказ" для збору даних про воєнні злочини РФ



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