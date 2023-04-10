Про це в ефірі заявила грузинська опозиційна політикиня Нона Мамулашвілі.

"Саакашвілі дуже погано. Про це кажуть і місцеві лікарі, і міжнародні експерти. Ризик для його життя дуже високий. Ми бачимо, що влада Грузії продовжує наголошувати на тому, що він отримує відповідне медичне обслуговування і решту він сам вигадує, проблем у нього немає. Так поводить себе олігархія та автократична система, у якої є політичні полонені", - сказала вона.

На її думку, буде дуже важко врятувати життя Саакашвілі зараз.

"Грузинський уряд напряму отримує інструкції з Кремля і не вони вирішують, чи відпускати Саакашвілі. А його путінський режим не відпустить. Багато процесів пов'язано, все буде залежати від ситуації у світі, в Україні", - зазначила вона.

Мамулашвілі вважає, що ці процеси будуть сильно впливати на політику Грузії.

"Ми звертались до президента України, оскільки Саакашвілі є полоненим РФ, тільки він перебуває у Грузії. На цей варіант в якийсь момент звернули увагу, але потім він чомусь затих. Ми продовжуємо розмовляти. Врятувати його це буде важливо для всього цивілізованого світу. Перед всім світом Росія хоче покарати країни, які хочуть отримати демократії - показати як будуть карати кожну людину, яка піде проти інтересів РФ на тих територіях, які Росія вважає продовженням своєї імперії", - підсумувала політикиня.