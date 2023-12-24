Путіну потрібна пауза у війні через кризу РФ у військовій сфері, - генерал Маломуж

Таку думку висловив Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ знищили величезну кількість ворога. З початку війни це 90% особового складу тієї армії, яка напала на Україну 24 лютого 2022 року. Особовий склад армії РФ підірваний. Сьогодні росіяни змушені проводити мобілізацію, набирати у свою армію приватників різних форматів, людей по контракту та навіть іноземців з далеких країн. Очевидно, в країни-агресора криза у військовій, технологічній та економічній сфері. Тому Путіну потрібна пауза", - повідомив він.

Через певні провали Путін говорить про механізм, так би мовити, "мирних ініціатив". Цинічно, коли агресор з одного боку нищить жертву, а з іншого - пропонує припинити боротьбу зауважив генерал.

"Хоча, це і багатоцільове завдання. Йдеться про нову стратегію мобілізації, залучення ВПК, міжнародних ресурсів від країн, які з ними співпрацюють (Іран, Північна Корея). Росіяни хочуть підтягнути більш потужні позиції та дезорієнтувати наших партнерів, особливо тих, які сумніваються у підтримці України", - резюмував він.