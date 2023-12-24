Путіну потрібна пауза у війні через кризу РФ у військовій сфері, - генерал Маломуж
Росія зазнала колосальних втрат на полі бою, особовий склад армії підірваний. Тому Путіна потрібна пауза у війні
Таку думку висловив Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ знищили величезну кількість ворога. З початку війни це 90% особового складу тієї армії, яка напала на Україну 24 лютого 2022 року. Особовий склад армії РФ підірваний. Сьогодні росіяни змушені проводити мобілізацію, набирати у свою армію приватників різних форматів, людей по контракту та навіть іноземців з далеких країн. Очевидно, в країни-агресора криза у військовій, технологічній та економічній сфері. Тому Путіну потрібна пауза", - повідомив він.
Через певні провали Путін говорить про механізм, так би мовити, "мирних ініціатив". Цинічно, коли агресор з одного боку нищить жертву, а з іншого - пропонує припинити боротьбу зауважив генерал.
"Хоча, це і багатоцільове завдання. Йдеться про нову стратегію мобілізації, залучення ВПК, міжнародних ресурсів від країн, які з ними співпрацюють (Іран, Північна Корея). Росіяни хочуть підтягнути більш потужні позиції та дезорієнтувати наших партнерів, особливо тих, які сумніваються у підтримці України", - резюмував він.
- За словами американських чиновників, восени Путін повідомляв, що він задоволений захопленою Росією територією України та готовий до переговорів про перемир'я.
- В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували матеріал The New York Times про те, що Путін нібито з вересня надсилає сигнали через посередників про готовність до припинення вогню, яке "заморожує" російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій. Там вважають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.
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