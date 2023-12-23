Путін не проти перемовин, але не готовий поступатися загарбаними територіями України, - New York Times

Про це пише New York Times.

Президент РФ Володимир Путін каже, що військові цілі Росії не змінилися, а звертаючись до російських генералів у вівторок, 19 грудня, він похвалився тим, що російські війська роблять в Україні "те, що ми хочемо".

"Ми не віддамо те, що є нашим. Якщо вони хочуть вести переговори, нехай ведуть переговори", - сказав тоді Путін.

Проте Путін тепер дає зрозуміти, він готовий укласти угоду та розпочати переговори. Двоє колишніх високопоставлених російських чиновників кажуть, що з вересня 2023 року Путін сигналізував про свою відкритість до припинення вогню, яке може призвести до заморожування бойових дій уздовж лінії фронту.

За словами американських чиновників, Путін також надіслав умови для угоди про припинення вогню роком раніше, восени 2022 року. Це був секретний виступ, про який раніше не повідомлялося. Стався він після того, як Україна розбила російську армію на північному сході країни. Тоді Путін зазначив, що він задоволений захопленою Росією територією і готовий до перемир'я, сказали американські посадовці. За допомогою такої риторики Путін приватно інформує про бажання проголосити перемогу та йти далі.

"Вони кажуть: "Ми готові до переговорів про припинення вогню". Вони хочуть залишитися там, де вони є на полі бою", - сказав анонімно високопоставлений міжнародний чиновник, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені.

Деякі американські офіційні особи кажуть, що це може бути спроба Кремля ввести в оману і не відображає справжнього бажання Путіна піти на компроміс. Колишні російські чиновники додають, що Путін цілком може змінити свою думку, якщо російські війська почнуть мати успіхи.

"Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях", - сказав NYT один із колишніх високопоставлених російських чиновників, передаючи повідомлення, яке, за його словами, завуальовано надсилає Кремль. Він додав, що російський диктатор не бажає відступати ні на метр.

Путін, за словами нинішніх і колишніх посадовців, бачить сприятливий момент для угоди, коли бойові дії, здається, заходять у глухий кут, що є наслідком невдалого наступу України, слабкої підтримки Заходу, і відволікання війною на Близькому Сході.

Відповідаючи на надіслані запитання після відхилення запиту на інтерв’ю, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав у голосовому повідомленні, що "концептуально ці тези, які ви представили, невірні".

"Путін, дійсно, готовий до переговорів, і він про це сказав. Росія продовжує бути готовою, але виключно до досягнення власних цілей", - підкреслив Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить ознак того, що Росія хоче вести переговори.

"Ми просто бачимо нахабну готовність вбивати", - сказав він.