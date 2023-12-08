"Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна": У Білому домі висловили позицію щодо переговорів України з РФ
США вважають, що Україна на чолі з президентом Володимиром Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії у війні з російськими терористами
Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому, передає кореспондент Укрінформу.
Кірбі відповів на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес США не може ухвалити нову допомогу.
"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним", - заявив представник Білого дому.
Джон Кірбі наголосив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ.
"Вони, ймовірно, не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими",- зазначив представник адміністрації США.
За словами Кірбі, українська сторона прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоби захищатися, але і йти в контрнаступ.
"Чого ми прагнемо від початку цього конфлікту, це бути певними, що він (президент Зеленський – ред.) має для цього інструменти. І ці інструменти ось-ось вичерпають себе",- зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
- 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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