Путіну вигідний голод у світі, адже це дестабілізує Європу, - дипломат Хара
Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що президенту країни-агресорки Російської Федерації Володимиру Путіну вигідний голод у світі, адже це дестабілізує політичну та економічну ситуацію у Європі
Експерт поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"За великим рахунком Путіну вигідний цей голод. Якщо агресор розблокує українські порти, йому подякують і все, а якщо не розблокує - це означатиме дестабілізацію в країнах Близького Сходу й Північної Африки. А це потягне за собою дестабілізацію економічної та політичної ситуації у Європі", - зазначив Хара.
Дипломат припускає, що до закінчення війни розблокувати порти України не вдасться.
"Для Росії це символічно, адже до 10 мільйонів українців замордували під час Голодомору 1932-1933 рр, а в 2022-2023 рр голод буде також. Гадаю, ми не зможемо відкрити наші порти, поки війна з Росією не закінчиться", - зауважив Олександр Хара.
- 24 червня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що є реальний ризик глобального голоду в 2022 році, а наступний рік може бути гіршим.
- 30 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО залежить від України, адже світу загрожує продовольча криза через напад країни-агресорки Російської Федерації.
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