Путіну вигідний голод у світі, адже це дестабілізує Європу, - дипломат Хара

Експерт поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"За великим рахунком Путіну вигідний цей голод. Якщо агресор розблокує українські порти, йому подякують і все, а якщо не розблокує - це означатиме дестабілізацію в країнах Близького Сходу й Північної Африки. А це потягне за собою дестабілізацію економічної та політичної ситуації у Європі", - зазначив Хара.

Дипломат припускає, що до закінчення війни розблокувати порти України не вдасться.

"Для Росії це символічно, адже до 10 мільйонів українців замордували під час Голодомору 1932-1933 рр, а в 2022-2023 рр голод буде також. Гадаю, ми не зможемо відкрити наші порти, поки війна з Росією не закінчиться", - зауважив Олександр Хара.

24 червня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що є реальний ризик глобального голоду в 2022 році, а наступний рік може бути гіршим.

30 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО залежить від України, адже світу загрожує продовольча криза через напад країни-агресорки Російської Федерації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb