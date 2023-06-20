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П'ять країн Європи ухвалили рішення про закупівлю французьких ЗРК "Містраль", - Reuters

20 червня, 2023 вiвторок
12:38
Світ ЗРК "Містраль"

Естонія, Бельгія, Кіпр, Франція та Угорщина підписали угоду про спільну закупівлю французьких зенітно-ракетних комплексів Mistral

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, ця угода свідчить про прогрес Франції в заохоченні деяких своїх європейських союзників купувати зроблені в Європі системи замість того, щоб закуповувати їх за межами блоку.

Джерела повідомили, що відповідний документ підписали на початку зустрічі міністрів оборони в Парижі, метою якої була координація європейських зусиль щодо посилення можливостей протиповітряної оборони на всьому континенті на тлі вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що у жовтні минулого року Німеччина оголосила про план закупівлі систем, частково вироблених у США та Ізраїлі, спільно з 14 союзниками по НАТО, чим засмутила Францію.

Відтоді до Берліна приєдналися близько 17 країн, зокрема країни Балтії, Великобританія та деякі східноєвропейські держави, які традиційно зверталися до США за військовою технікою.

Довідково. Mistral - це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

  • 19 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва.
Кіпр
Франція
Естонія
ППО
Бельгія
Угорщина
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