Макрон вперше публічно оголосив, що системи ППО SAMP/T уже розгорнули в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва
Макрон вперше повідомив про розгортання в Україні системи ППО SAMP/T
Про це пише Rai News, з посиланням на заяву Макрона на Паризькому авіасалоні.
"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", – сказав глава французької держави.
Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP/T в Україну після того, як про це неодноразово писали ЗМІ.
Довідково. SAMP/T – це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку складає 90 осіб.
Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет – до 30-35 км. Висота знищення цілей – до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.
Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T перебуває на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.
За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.
- Нагадаємо, на початку лютого в Італії повідомляли, що італо-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом семи-восьми тижнів.
- У середині квітня у документах Пентагону, які злили, йшлося про те, що Україна може отримати ППО SAMP/T пізніше, ніж було обіцяно.
- У середині травня італійські ЗМІ повідомляли, що Україна вже отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, який обіцяли разом передати Франція та Італія. Але офіційного підтвердження досі не було.
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