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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією П’ятеро депутатів ОПЗЖ допомагали вбивати маріупольців, будучи коригувальниками вогню окупантів, - маріупольська міськрада

П’ятеро депутатів ОПЗЖ допомагали вбивати маріупольців, будучи коригувальниками вогню окупантів, - маріупольська міськрада

5 квітня, 2022 вiвторок
21:20
війна з Росією заборона ОПЗЖ

З’явилися переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі, зокрема, вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

"З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу", - пишуть у міськраді.

Депутати ОПЗЖ, які зрадили Україну та українців:

- Іващенко Костянтин Володимирович;

- Хаджинов Дмитро Михайлович;

- Хармишев Євген Олександрович;

- Сотнікова Наталя Анатоліївна;

- Карпенко Олена Василівна.

"Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ", - зазначають у міській раді Маріуполя.

  • Додамо, що 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка

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Новини
Маріуполь
зрадники
ОПЗЖ
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