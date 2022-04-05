П’ятеро депутатів ОПЗЖ допомагали вбивати маріупольців, будучи коригувальниками вогню окупантів, - маріупольська міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

"З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу", - пишуть у міськраді.

Депутати ОПЗЖ, які зрадили Україну та українців:

- Іващенко Костянтин Володимирович;

- Хаджинов Дмитро Михайлович;

- Хармишев Євген Олександрович;

- Сотнікова Наталя Анатоліївна;

- Карпенко Олена Василівна.

"Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ", - зазначають у міській раді Маріуполя.

Додамо, що 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка

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