Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці
Рада безпеки Організації об'єднаних націй 28 червня проведе засідання, присвячене обстрілам російськими військами цивільних осіб в Україні
Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Це дії хворих людей. Це – абсолютно ненормально. Рада Безпеки ООН збереться завтра, щоб обговорити звірства Росії проти мирного населення. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності", – написала дипломатка в твіттері.
Засідання розпочнеться, коли в Україні буде 22 година (15:00 за східноамериканським часом).
- Нагадаємо, 27 червня російські нацисти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, в наслідок якого загинули щонайменше 15 людей.
- Також 27 червня рашисти обстріляли в Лисичанську натовп мирних жителів, коли ті прийшли набирати технічну воду до цистерни – 8 осіб загинули, 20 травмовані.
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