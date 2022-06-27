Про це інформує очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його даними, сьогодні росіяни відкрили вогонь із РСЗВ "Ураган" та влучили у натовп місцевих жителів, які саме прийшли набирати воду від підвезеної цистерни.

Унаслідок обстрілу восьмеро лисичан загинули, ще 21 людину госпіталізували. Як зазначає Гайдай, пʼятеро з них залишилися у Лисичанську. Інші 16 осіб було евакуйовано до лікарень в інші регіони.

Нагадаємо, Російські окупанти 27 червня вкотре накрили вогнем Харків. Під обстріл потрапили Немишлянський район та Північна Салтівка. Є загиблі

Цього ж дня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, загинули мирні жителі

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