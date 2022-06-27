У Лисичанську росіяни обстріляли з "ураганів" натовп людей: 8 осіб загинули, 20 травмовані
Російські окупанти 27 червня обстріляли натовп мирних жителів, коли ті прийшли набирати технічну воду до цистерни
Про це інформує очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його даними, сьогодні росіяни відкрили вогонь із РСЗВ "Ураган" та влучили у натовп місцевих жителів, які саме прийшли набирати воду від підвезеної цистерни.
Унаслідок обстрілу восьмеро лисичан загинули, ще 21 людину госпіталізували. Як зазначає Гайдай, пʼятеро з них залишилися у Лисичанську. Інші 16 осіб було евакуйовано до лікарень в інші регіони.
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