Рада директорів Twitter заборонила Маску купувати більше 15% акцій соцмережі
Рада директорів Twitter заборонила купувати понад 15% акцій компаніям, фізичним особам або групам осіб
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
План захисту акціонерів був оголошений після пропозиції Маска про покупку Twitter.
Цей захід знижує ймовірність того, що будь-яка структура, особа чи група компаній зможе отримати контроль над Twitter через покупку акцій на відкритому ринку, не заплативши при цьому всім акціонерам достатньої суми.
- 4 квітня стало відомо, що мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - йому належить частка в 9,2% акцій компанії.
- 14 квітня Маск подав заявку на викуп 100% соцмережі, він пропонував за них $43 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.97
Купівля 29.97Продаж 31.13
-
EUR
Купівля 32.43Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе