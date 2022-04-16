Рада директорів Twitter заборонила Маску купувати більше 15% акцій соцмережі

Про це йдеться у пресрелізі компанії.



План захисту акціонерів був оголошений після пропозиції Маска про покупку Twitter.



Цей захід знижує ймовірність того, що будь-яка структура, особа чи група компаній зможе отримати контроль над Twitter через покупку акцій на відкритому ринку, не заплативши при цьому всім акціонерам достатньої суми.

4 квітня стало відомо, що мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - йому належить частка в 9,2% акцій компанії.

14 квітня Маск подав заявку на викуп 100% соцмережі, він пропонував за них $43 млрд.