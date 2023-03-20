Рада достроково припинила повноваження нардепа Забродського
Верховна Рада України на засіданні 20 березня достроково припинила повноваження народного депутата від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського
Про це повідомив його колега по фракції Олексій Гончаренко.
За це рішення проголосували 307 нардепів.
Забродський повертається на військову службу, його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зазначив Гончаренко.
"Це була честь працювати разом з такою людиною в парламенті. Впевнений, що досвід генерала Забродського дозволить нашому війську примножити успіхи", - написав він.
- 17 березня Забродський написав заяву про складання повноважень нардепа за власним бажанням.
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