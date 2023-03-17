Відповідний проєкт постанови зареєстровано в Раді.

Нині профільний комітет ВР розглядає заяву нардепа про складання повноважень за власним бажанням.

Михайло Забродський на виборах був четвертим номером у списку "Євросолідарності". За словами нардепа Олексія Гончаренка, який є його колегою по фракції, Забродський вирішив зосередитись на допомозі ЗСУ.