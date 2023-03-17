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Заступник голови оборонного комітету ВР Забродський складає депутатський мандат

17 березня, 2023 п'ятниця
13:55
Україна Михайло Забродський

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Михайло Забродський складає депутатський мандат

Відповідний проєкт постанови зареєстровано в Раді.

Нині профільний комітет ВР розглядає заяву нардепа про складання повноважень за власним бажанням.

Михайло Забродський на виборах був четвертим номером у списку "Євросолідарності". За словами нардепа Олексія Гончаренка, який є його колегою по фракції, Забродський вирішив зосередитись на допомозі ЗСУ.

  • Верховна Рада України на засіданні 24 лютого позбавила мандатів трьох колишніх членів забороненої ОПЗЖ – Наталю Королевську, Юрія Солода й Олега Волошина.
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