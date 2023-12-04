Рада ЄС подовжила глобальний режим санкцій за порушення прав людини на 3 роки
4 грудня Рада ЄС подовжила глобальний режим санкцій ЄС щодо прав людини, спрямований проти осіб і організацій, які відповідальні за серйозні порушення прав людини у світі, до 8 грудня 2026 року
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Зазначається, що чинні санкції, під якими наразі перебувають 67 фізичних та юридичних осіб і 20 юридичних осіб переглядатимуться щорічно.
Ті, на кого поширюються обмежувальні заходи, підпадають під заборону на в'їзд до ЄС, а також замороження активів. Крім того, фізичним та юридичним особам у ЄС заборонено надавати кошти тим, хто входить до списку.
"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання правами людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, одночасно підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - йдеться в повідомленні.
Довідково. Глобальний режим санкцій ЄС щодо прав людини, встановлений 7 грудня 2020 року, дає ЄС можливість націлюватися на осіб, організації та органи, включно з державними та недержавними суб’єктами, відповідальними за серйозні порушення прав людини та зловживання в усьому світі, причетні до них або пов’язані з ними.
- Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення в Раді сільського господарства та рибальства ЄС щодо заборони імпорту російської с/г продукції. Водночас він хоче зберегти транзитні можливості російського зерна в треті країни, щоб не впливати на глобальну продовольчу безпеку.
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