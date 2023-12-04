Латвія запропонувала заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції до ЄС
Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення в Раді сільського господарства та рибальства ЄС щодо заборони імпорту російської с/г продукції. Водночас він хоче зберегти транзитні можливості російського зерна в треті країни, щоб не впливати на глобальну продовольчу безпеку
Про це повідомляє Delfi.
Ініціативу Краузе також підтримує президент Латвії Едгар Рінкевичс.
На думку Краузе, слід передбачити заборону на імпорт російського зерна в країни ЄС, але зберегти транзитні можливості російського зерна в треті країни, щоб не мати негативного впливу на глобальну продовольчу безпеку.
382 808 тонн продовольчого зерна з Росії імпортовано до Європейського Союзу через латвійські прикордонні контрольно-пропускні пункти за 11 місяців 2023 року, в тому числі 61 894 тонни в листопаді, повідомила Івета Шице-Треде, директор Департаменту прикордонного контролю продовольства та ветеринарної служби Латвії.
"На цей час ні законодавство ЄС, ні латвійське законодавство не обмежують імпорт харчових продуктів, у тому числі зернових, з Росії", - сказала Шице-Треде, водночас зазначивши, що звичайний контроль вантажів на кордоні проведено й неналежних вантажів не виявлено.
Шице-Треде також додала, що не має інформації про обсяг імпортованих зернових продуктів, які залишились у Латвії, а що було транспортовано далі в інші країни ЄС.
Литва підтримала ініціативу
Голова Асоціації виробників зернових Литви Аушріс Маціаускс закликав посилити контроль на латвійсько-литовському кордоні, щоб не допустити ввезення в Литву зернових із Росії.
"Шокує те, що Латвія, а можливо й інші сусідні країни, оскільки про це ніхто не знає через відсутність контролю, імпортують зерно з країни-агресора", - заявив Маціяуск.
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