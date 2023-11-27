Чехія прагне продовжити імпорт російської сталі як виняток із санкцій ЄС проти РФ

Про це повідомляє České noviny.

"Я твердо вірю, що буде зберігатися підхід, згідно з яким санкції в першу чергу повинні завдавати шкоди тому, проти кого вони спрямовані, а не тому, хто їх застосовує, і що в цьому випадку ми будемо задоволені", – сказав Сікела.

Чеська компанія Vítkovice Steel просить продовжити звільнення від заборони на імпорт російської сталі до 2028 року. Товсті листи виготовляються зі сталі російської компанії NLMK. Якщо виняток перестане застосовуватися, це може спричинити кризу в чеській будівельній чи автомобільній промисловості, сказала речниця Vítkovice Steel Яна Дронська.

"Постачальники з Китаю не виробляють воріт (ред. - сталеві листи) належної якості, і до певної міри також існує велика ненадійність з боку постачання", — сказав Сікела, додавши, що шукає інші рішення, але хорошого наразі немає.

За словами Марека Вошахліка, представника міністерства промисловості Чехії, річне споживання сталі чеською промисловістю у 2024 році становить близько 500 тис. тонн. Зокрема стальні листи використовують, наприклад, при будівництві мостів, сталевих цехів, вітрових електростанцій та інших споруд.

Окрім звільнення від імпорту сталі, Чехія також пропонує ЄС обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. За словами міністра закордонних справ Яна Ліпавського, цілий спектр шпигунської діяльності відбувається під дипломатичним прикриттям, що, за його словами, є "загальновідомим фактом".