G7 планує оголосити про санкції щодо діамантів із РФ до кінця жовтня, - Reuters

Про це повідомило агентство Reuters, цитуючи "дипломатичні джерела".

Одне із джерел сказало, що заява G7 щодо російських діамантів очікується "впродовж тижня".

"Зараз нам потрібне остаточне благословення G7, перш ніж ми зможемо втілити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказало інше джерело, дипломат ЄС.

Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо механізму відстеження походження російських діамантів, висунутих Індією, промисловими групами і Бельгією.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.