G7 планує оголосити про санкції щодо діамантів із РФ до кінця жовтня, - Reuters
Країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії
Про це повідомило агентство Reuters, цитуючи "дипломатичні джерела".
Одне із джерел сказало, що заява G7 щодо російських діамантів очікується "впродовж тижня".
"Зараз нам потрібне остаточне благословення G7, перш ніж ми зможемо втілити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", – сказало інше джерело, дипломат ЄС.
Минулого тижня G7 провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо механізму відстеження походження російських діамантів, висунутих Індією, промисловими групами і Бельгією.
За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
- 18 жовтня стало відомо, що країни G7 обговорюють чотири варіанти санкцій проти російських алмазів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе