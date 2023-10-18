Країни G7 обговорять чотири варіанти санкцій проти російських алмазів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Чотири пропозиції щодо санкцій – від саморегулювання до жорстких заходів – підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх обговорять на зустрічі представників G7.

"Заборона G7 завдасть серйозного удару по російському експорту алмазів, оскільки на країни G7 - США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію припадає 70% світового попиту на алмази. Однак це також вдарить і по пропозиції", - пишуть журналісти.

Головним завданням зустрічі буде узгодження процедури відстеження джерела алмазів, а також визначення санкцій за порушення.

"Якщо ми хочемо вкластися в термін до 1 січня, то в листопаді нам необхідно прояснити ситуацію", – заявило джерело.

Основні розбіжності між пропозиціями стосуються джерел надходження діамантів, перевірки їхнього походження тощо.

За словами джерела, у G7 наразі інтенсивні консультації щодо механізму відстеження походження алмазів.