Країни G7 обговорять чотири варіанти санкцій проти російських алмазів, - Reuters
Представники країн G7 найближчими днями обговорять чотири варіанти заборони на постачання алмазів з РФ на свої ринки з 1 січня
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Чотири пропозиції щодо санкцій – від саморегулювання до жорстких заходів – підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх обговорять на зустрічі представників G7.
"Заборона G7 завдасть серйозного удару по російському експорту алмазів, оскільки на країни G7 - США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію припадає 70% світового попиту на алмази. Однак це також вдарить і по пропозиції", - пишуть журналісти.
Головним завданням зустрічі буде узгодження процедури відстеження джерела алмазів, а також визначення санкцій за порушення.
"Якщо ми хочемо вкластися в термін до 1 січня, то в листопаді нам необхідно прояснити ситуацію", – заявило джерело.
Основні розбіжності між пропозиціями стосуються джерел надходження діамантів, перевірки їхнього походження тощо.
За словами джерела, у G7 наразі інтенсивні консультації щодо механізму відстеження походження алмазів.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
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