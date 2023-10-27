ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Про це фон дер Ляєн повідомила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками саміту ЄС, передає Укрінформ.

Зазначається, що до нового пакету санкцій можуть увійти заходи, що допоможуть обмежити російську діамантову галузь та заходи з протидії спробам третіх країн оминати європейські санкції.

"Зокрема, ми розглядаємо шляхи, як перервати надходження, які Росія отримує від експорту діамантів до Європи та її партнерів. Це буде зроблено у дуже тісній координації з нашими партнерами по G7. Ми продовжимо роботу, щоб забезпечити, що наші санкції, які вже існують, були належним чином імплементовані та ефективно застосовані", - вказала президентка Єврокомісії.

Наразі пакет санкцій перебуває у процесі підготовки: ЄС проводить консультації з країнами-членами.