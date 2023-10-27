ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 27 жовтня, заявила, що Європейський союз готує новий 12-й пакет санкцій проти Росії
Про це фон дер Ляєн повідомила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками саміту ЄС, передає Укрінформ.
Зазначається, що до нового пакету санкцій можуть увійти заходи, що допоможуть обмежити російську діамантову галузь та заходи з протидії спробам третіх країн оминати європейські санкції.
"Зокрема, ми розглядаємо шляхи, як перервати надходження, які Росія отримує від експорту діамантів до Європи та її партнерів. Це буде зроблено у дуже тісній координації з нашими партнерами по G7. Ми продовжимо роботу, щоб забезпечити, що наші санкції, які вже існують, були належним чином імплементовані та ефективно застосовані", - вказала президентка Єврокомісії.
Наразі пакет санкцій перебуває у процесі підготовки: ЄС проводить консультації з країнами-членами.
- 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
- Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання.
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