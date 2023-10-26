На саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ, - кореспондентка Еспресо з Брюсселю

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні у Брюсселі розпочинається саміт Європейської ради. Планів у саміту дуже багато. Першим питанням на порядку денному стоїть Україна. ЄС хоче надіслати Україні політичний меседж, що Україну не забувають, Україна не відходить на другий план і Україну будуть підтримувати до перемоги над Росією. Під час саміту відбудеться пряма трансляція президента України Володимира Зеленського", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, на саміті лідерів країн ЄС обговорюватиметься питання надання Україні 50 млрд євро допомоги протягом наступних 4 років.

"Також вже відомо, що будуть обговорюватися санкції проти Росії. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання. Цілком можливо, що до нового пакету санкцій увійдуть певні заходи, які направлені проти третіх країн, які допомагають Росії уникати вже введених санкцій", - додала Висоцька.