На саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ, - кореспондентка Еспресо з Брюсселю
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що лідери 27 країн-членів Євросоюзу у четвер, 26 жовтня, зібралися на саміт у Брюсселі
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні у Брюсселі розпочинається саміт Європейської ради. Планів у саміту дуже багато. Першим питанням на порядку денному стоїть Україна. ЄС хоче надіслати Україні політичний меседж, що Україну не забувають, Україна не відходить на другий план і Україну будуть підтримувати до перемоги над Росією. Під час саміту відбудеться пряма трансляція президента України Володимира Зеленського", - зауважила Висоцька.
За словами кореспондентки Еспресо, на саміті лідерів країн ЄС обговорюватиметься питання надання Україні 50 млрд євро допомоги протягом наступних 4 років.
"Також вже відомо, що будуть обговорюватися санкції проти Росії. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання. Цілком можливо, що до нового пакету санкцій увійдуть певні заходи, які направлені проти третіх країн, які допомагають Росії уникати вже введених санкцій", - додала Висоцька.
- Країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
- Ольга Стефанішина розповіла, що є деякі недружні країни, які применшують прогрес України на шляху до ЄС, проте вона впевнена, що нашій країні у грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу.
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