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У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

15 листопада, 2023 середа
18:06
Війна з Росією Санкції

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією вніс пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ

Про це повідомили у пресслужбі Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

"Відповідно до рішення Євроради у жовтні про подальше ослаблення здатності Росії продовжувати агресію проти України, Верховний представник разом із Комісією представили вчора ввечері Раді ЄС пропозицію щодо 12-го пакету санкцій", - ідеться у повідомленні.

Боррель, як вказано, пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Верховний представник разом з Єврокомісією, як повідомляється, також пропонує ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо жорсткіших заходів щодо стелі цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Пропозиції на включення у санкційний список, як зазначається, включають представників російського військового, оборонного та ІТ-сектору, а також інших важливих економічних операторів.

Пропоновані заходи спрямовані проти тих, хто організував нещодавні незаконні так звані вибори на тимчасово окупованих Росією територіях України, тих, хто несе відповідальність за примусове "перевиховання" українських дітей, а також осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України, зазначили в EEAS.

Пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій загалом, додали у євроінтитуції.

Пакети санкцій є частиною стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну РФ проти України, а також заходів, спрямованих на підтримку України у політичному, економічному та військовому сенсах. Політика ЄС, як і раніше, спрямована на посилення тиску на Росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН та міжнародного права та підвищила ціну цих порушень для російської воєнної машини, вказали в EEAS.

  • 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських алмазів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
  • Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські алмази, російській алюміній й товари подвійного використання.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 27 жовтня, заявила, що Європейський союз готує новий 12-й пакет санкцій проти Росії.
  • Напередодні Боррель заявив, що дванадцятий пакет санкцій проти Росії можуть погодити і представити уже цього тижня.
ЄС
санкції проти Росії
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