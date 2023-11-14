У середу ЄС може представити дванадцятий пакет санкцій проти РФ, - Боррель
Дванадцятий пакет санкцій проти Росії можуть погодити і представити уже цього тижня. Він включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ
Таку думку висловив Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.
"Ви знаєте, що санкції – це з одного боку персональні санкції, а з іншого – економічні та галузеві санкції. Але знову ж таки, слова санкції в Договорі немає, ми говоримо про "обмежувальні заходи". Я сподіваюся, що зможу представити Раді пропозицію – оскільки саме Рада має її схвалити – мою пропозицію як Високого представника разом з Європейською Комісією щодо регламенту, необхідного для впровадження цих санкцій або обмежувальних заходів, якщо Рада його затвердить", - зазначив Боррель.
Також він привідкрив таємницю, що включатиме новий пакет.
"Цей 12-й пакет включатиме більше списків; нові заборони (імпорту та) експорту – серед них, щодо алмазів – дії щодо посилення ліміту ціни на нафту, щоб зменшити дохід, який Росія отримує від продажу своєї нафти не нам, а іншим; боротьба з обходом і, як я вже сказав, заборона алмазів", - зазначив головний дипломат ЄС.
Він наголосив, що зараз фіналізуються останні деталі цього пакета.
"Він буде складений рішенням Ради, яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати. Цей регламент Ради може бути схвалений у середу...", – резюмував Боррель.
- 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських алмазів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
- Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 27 жовтня, заявила, що Європейський союз готує новий 12-й пакет санкцій проти Росії.
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