У середу ЄС може представити дванадцятий пакет санкцій проти РФ, - Боррель

Таку думку висловив Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

"Ви знаєте, що санкції – це з одного боку персональні санкції, а з іншого – економічні та галузеві санкції. Але знову ж таки, слова санкції в Договорі немає, ми говоримо про "обмежувальні заходи". Я сподіваюся, що зможу представити Раді пропозицію – оскільки саме Рада має її схвалити – мою пропозицію як Високого представника разом з Європейською Комісією щодо регламенту, необхідного для впровадження цих санкцій або обмежувальних заходів, якщо Рада його затвердить", - зазначив Боррель.

Також він привідкрив таємницю, що включатиме новий пакет.

"Цей 12-й пакет включатиме більше списків; нові заборони (імпорту та) експорту – серед них, щодо алмазів – дії щодо посилення ліміту ціни на нафту, щоб зменшити дохід, який Росія отримує від продажу своєї нафти не нам, а іншим; боротьба з обходом і, як я вже сказав, заборона алмазів", - зазначив головний дипломат ЄС.

Він наголосив, що зараз фіналізуються останні деталі цього пакета.

"Він буде складений рішенням Ради, яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати. Цей регламент Ради може бути схвалений у середу...", – резюмував Боррель.